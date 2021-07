Einbrüche in drei Schulen und ein Gemeindeamt

Im Burgenland beschäftigen Einbrüche in drei Schulen die Ermittler. Unbekannte drangen in Andau (Bezirk Neusiedl am See) in die Neue Mittelschule und in die Volksschule ein. Auch im Gemeindeamt und beim Sportverein wurden eingebrochen. Die Täter schlugen alle Fenster ein und brachen Tresore, Handkassen und Kästen auf, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Schadenshöhe war vorerst unbekannt.

In Oberschützen (Bezirk Oberwart) wurde ein Laptop im Wert von rund 1.000 Euro aus dem Gymnasium gestohlen. Der Täter zertrümmerte mit einem Stein eine Fensterscheibe und stieg ins Instrumentenzimmer ein, wo er den Computer mitnahm. Auch eine Blechsparbüchse mit zehn Euro Inhalt ließ der Täter mitgehen.