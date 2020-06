Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Die beiden 18 und 22 Jahre alten Männer waren beobachtet worden, als sie sich in einem Auto bei dem an einem Fischteich liegenden Blockhaus aufhielten. Als die Polizisten eintrafen, waren die beiden mutmaßlichen Einbrecher gerade am Werk. Beide versuchten in ihrem Wagen zu flüchten. Dann verließen sie das Auto, das mit laufendem Motor dahinrollte, bis es ein Baum stoppte.

Auf einem Acker war der Fluchtversuch zu Ende. Ermittler fanden im Wagen der beiden Ungarn Diebesgut aus der Blockhütte und Einbruchswerkzeug. Die Polizei hatte den 22-Jährigen bereits wegen zahlreicher Einbrüche im Visier.