„Ein Titel beim Grand-Slam, das wär’s“

Frau Frank, Sie unterstützen ihren Sohn nun seit mittlerweile elf Jahren, damit er das Ziel des Tennis-Profis erreichen kann. Welche Opfer muss man da bringen?

Susanne Frank: Natürlich war es nicht immer leicht. Vor allem damals, als mein Mann oder ich noch zu jedem einzelnen Turnier mitfahren mussten. Da ist sehr viel Zeit für anderes auf der Strecke geblieben. Aber je älter Michi wurde, desto einfacher wurde auch die Organisation. Auf der einen Seite, weil man sich daran gewöhnt und auf der anderen Seite, weil er jetzt im ÖTV-Kader ist und der Verband sehr viel unterstützt.

Michael, du trainierst hart, und kommst langsam in ein Alter, wo es sich entscheidet, ob du es in das Profigeschäft schaffst, oder nicht. Ist das überhaupt dein Ziel?

Natürlich ist es mein Traum, irgendwann mal bei den Profis aufzuschlagen. Ich will nicht unter den Top 500 oder so sein, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Wenn ich etwas machen will, dann richtig und ich will erfolgreich sein. Aber bis dahin muss ich noch hart arbeiten.