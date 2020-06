Ein Team verfilmt "Ein Stück vom Paradies"

Der Eiserne Vorhang ist schon lange Geschichte. Heute leben Kroaten, Ungarn und Burgenländer friedlich miteinander und arbeiten gemeinsam für eine bessere Zukunft im Burgenland. Es klingt wie "Ein Stück vom Paradies", so der Titel des Films, der von Filmregisseur Alfred Ninaus produziert wird. In Koproduktion mit dem ORF-Burgenland wird seit letztem Jahr an einer Dokumentation über das Südburgenland gedreht. Vor Kurzem wurden auf der Friedensburg in Stadt Schlaining adäquate Motive eingefangen. "Der Film schafft ein Bewusstsein für die Region Südburgenland in Österreich und Europa", sagt Neuhaus. Im Dezember ist die Doku zu sehen.