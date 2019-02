„Ein Dorf voller Wunschkinder“

Anita W. (Name geändert) hat den Schritt gewagt. Weil sie auf natürlichem Weg nicht schwanger wurde, hat sie sich gemeinsam mit ihrem Mann für eine künstliche Befruchtung entschieden. Schon der erste Versuch der In-vitro-Fertilisation (IVF) im Kinderwunschzentrum in Oberpullendorf war von Erfolg gekrönt: „Ich erwarte jetzt mein erstes Kind“, sagt die 30-jährige Burgenländerin. Durch Zufall seien die werdenden Eltern in Oberpullendorf gelandet, nachdem sie sich zuvor an eine Einrichtung in Wien gewandt hatten. „Das war eher eine Massenabfertigung. Hier fühle ich mich gut aufgehoben und beraten.“

In manchen Fällen braucht die Natur Unterstützung durch die Medizin. Das Kinderwunschzentrum im Krages-Spital bietet seit den 1990er Jahren Beratung und Hilfe an. Unter der Leitung von Oberarzt Peter Bauer wurde in den vergangenen 20 Jahren „ein burgenländisches Dorf voll mit Wunschkindern“ – etwa tausend an der Zahl – im Reagenzglas gezeugt, zieht die Krages Bilanz.

Um die Leistungen des Kinderwunschzentrums in Anspruch nehmen zu können, muss eine Ursache wie Eileiterverschluss, mangelnde Spermaqualität oder eine Hormonstörung vorliegen. Betreut werden Paare, Befruchtungen mit Eizellen- oder Samenspenden werden nicht durchgeführt. Das Wort „künstlich“ verwendet Oberarzt Bauer in Zusammenhang mit seiner Arbeit nicht so gerne: „Die Befruchtung ist ja nicht wirklich künstlich. Sie findet nur außerhalb des Körpers statt.“

Seit Bestehen des Institutes, das in die gynäkologisch-geburtshilfliche Abteilung des Spitals eingebettet ist, habe sich die Technik stark verbessert. Während die Schwangerschaftsrate anfangs bei etwa 25 Prozent lag, liege sie heute mit 35 Prozent im ersten Drittel österreichweit. Verbessert habe sich auch die Rate der Mehrlingsschwangerschaften: „2004 hatten wir die letzte Drillingsschwangerschaft“, sagt Bauer. Selbst Zwillinge kämen „sehr selten“ vor.