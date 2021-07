Duo rettete 80-Jährigen

Ja da kommen ja die beiden Lebensretter", sagt eine Bewohnerin der mittelburgenländischen Ortschaft Rattersdorf, als sie Stefan Schmidt und seinen gleichnamigen Sohn trifft. Der 47-jährige Postbeamte und sein 23-jähriger Sohn - er ist Student - waren am Dienstag Gesprächsthema Nummer Eins in der Großgemeinde Mannersdorf.



Die beiden haben am Montag Nachmittag einen 80-Jährigen, der mit seinem Rasenmähertraktor in einen Fischteich gefallen war, gerettet. Der Pensionist war mit dem Mähen seines - etwa 1,5 Kilometer von der Ortschaft entfernten und im Wald gelegenen - Grundstückes beschäftigt, als er mitsamt Traktor über die Böschung in einen seiner beiden Karpfenteiche stürzte.