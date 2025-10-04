Drei Verletzte nach Unfall auf Burgenland Schnellstraße

Bei einem Verkehrsunfall auf der Burgenland Schnellstraße (S31) sind am späten Freitagnachmittag laut Feuerwehr drei Personen teils schwer verletzt worden.

In die Kollision zwischen dem Knoten Mattersburg und der Anschlussstelle Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) auf der Richtungsfahrbahn Eisenstadt waren demnach drei Fahrzeuge verwickelt. Neben den FF Mattersburg und Wulkaprodersdorf rückten mehrere Rettungswagen, zwei Notärzte sowie "Christophorus 3" aus.

Aufgrund der vielen Beteiligten Fahrzeuge musste die Straße erst wieder freigeräumt werden.

Wie die Feuerwehr Mattersburg berichtet, war man zunächst zu einem Verkehrsunfall alarmiert worden, bei dem eine Person eingeklemmt wurde. Das war jedoch nicht der Fall. Nach der Erstversorgung der Verletzten wurde aufgrund der vielen Unfallfahrzeuge die Verkehrsfläche von den Feuerwehren und der Asfinag freigemacht.

Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.