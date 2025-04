Doskozil nimmt nach OP Arbeit wieder "schrittweise" auf

Doskozil nehme "mit Augenmaß und gebotener Vorsicht" wichtige interne Termine wahr und fühle sich "den Umständen entsprechend gut". "Mit öffentlichen Auftritten werde ich aufgrund ärztlicher Empfehlungen aber noch zuwarten", erklärte der Landeshauptmann in einer Aussendung. An der Landtagssitzung am Donnerstag nimmt er daher noch nicht teil.