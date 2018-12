Die Brücke zwischen Überfluss und Mangel braucht Verstärkung

Zum Verschnaufen kommt Andrea Roschek das ganze Jahr über kaum. Vor Weihnachten sind die stillen Momente aber noch seltener. Allein in den vergangenen vier, fünf Tagen haben sie und ihr Team 6,5 Tonnen Lebensmittel, die in Supermärkten übrig geblieben sind, an jene verteilt, die nicht so viel haben. Sehr preiswert können Bedürftige in der Landeshauptstadt und auch in Oberpullendorf Nahrungsmittel und Kleidung erwerben. 5400 eingetragene Kunden hat die Pannonische Tafel bereits, „und in den vergangenen Tagen melden sich immer neue Leute an“, sagt die Gründerin.

Unterstützung bekommen ihre Klienten in beinahe allen Lebenssituationen. „Zu uns kommt jeder, egal mit welchem Problem.“ Auch Obdachlose suchen Hilfe, um sich ein bisschen aufzuwärmen, etwas zu essen und Kleidung tauschen zu können.

Seit Kurzem bekommt Roschek Unterstützung von angehenden Sozialarbeitern der Fachhochschule. „Sie begleiten unsere Klienten etwa bei Behördenwegen oder wir organisieren Arztbesuche.“