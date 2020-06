Die besten Pflug-Fahrer wurden gekürt

Am vergangenen Sonntag fand sich die burgenländische Elite im Leistungspflügen in Großpetersdorf, Bezirk Oberwart, ein. In einer Parade ging es vom Hotel GIP zum Austragungsort in der Gemeinde. Mehr als 500 Zuschauer fieberten mit den Teilnehmern mit.

Schnurgerade Furchen waren das Ziel und wurden von der Jury bewertet. Die beiden Südburgenländer Philip Bauer aus Gerersdorf und Georg Schoditsch aus Großpetersdorf holten in ihren Klassen den ersten Platz. Die beiden werden das Burgenland beim Bundespflügen am 18. August in Bildein vertreten.