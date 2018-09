„Der Neusiedler See ist nicht Monaco“

Der Neusiedler See ist ein heißes Pflaster. In letzter Zeit erfreut sich der Steppensee bei Wassersportlern zunehmender Beliebtheit. Auch immer mehr Fahrer leistungsstarker Elektroboote tummeln sich in dem pannonischen Gewässer. Kritiker sprechen von steigenden Gefahren für andere Sportler und von negativen Umweltauswirkungen. Landesvize Johann Tschürtz (FPÖ) will sich bis März 2019 für eine Lösung einsetzen. Vorstellbar sei für ihn eine Beschränkung der E-Boote über 4,4 KW, wie es sie am Wörthersee gibt.

Etwa 4150 Bootsliegeplätze sind laut einer aktuellen Erhebung des Landes am Neusiedler See registriert. Davon sind etwa 570 Plätze mit Motorbooten belegt, die mehr als 4,4 kW Leistung haben. Boote mit Verbrennungsmotor sind für Private nicht erlaubt. Wohl deshalb sind immer öfter Elektroboote gefragt, denn für sie gibt es keine Beschränkung.

Seit einiger Zeit steigen die Registrierungen für schnelle Boote, sagt eine Sachbearbeiterin des Landes. „Es werden immer wieder Gefährte mit über 100 kW angemeldet, ein Boot hat sogar 190 kW. Der Neusiedler See ist aber nicht Monaco.“

Der wissenschaftliche Leiter im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, Alois Herzig, sieht durch diese Entwicklung u. a. die Wasserqualität gefährdet. Schnelle Boote würden Schlamm aufwirbeln und das Ökosystem stören. Außerdem, so Herzig, steige die Lärmbelästigung durch Motorboote.

Für Ärger sorgen die schnellen E-Boote auch bei Helmut Jungherr. Seit 1972 fährt der Wiener zum Segeln an den Neusiedler See. In den vergangenen fünf Jahren bemerke er immer mehr rasante Fahrer. „Es gibt da ein paar Leute, die düsen präpotent und ohne jegliche Schulung herum. Auch in der Nähe des Ufers. Das ist für andere sehr gefährlich.“ Es handle sich seiner Meinung nach vor allem um die zugereiste, gut betuchte Mittelschicht, die sich am See den Traum vom Haus samt „geilem Motorboot vor der Haustür“ erfülle. Bootsrennen seien keine Seltenheit. „Ich bin am Atlantik, der Adria und am Attersee unterwegs. Aber eine so ungeregelte und nicht überwachte Form der Bootsfahrerei wie am Neusiedler See gibt es nirgends.“ Was er sich wünscht? „Mehr Kontrollen.“