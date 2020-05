Der Haydnsaal hat den Groove

Im März hatte Gustav Ebinger seine kühnen Pläne im KURIER-Gespräch gelüftet: Der Erfinder des musikalisch-kulinarischen "Club Soulkitchen" - monatlich im Eisenstädter Edel-Restaurant "Henrici" zu Hause - wolle "ehrwürdige Soul-Größen" in den Haydnsaal auf Schloss Esterházy holen.



Was schier unfassbar geklungen hat, nimmt am 28. Oktober mit der US-Soul-Legende Keni Burke Gestalt an. Der Sänger aus Chicago und Stimme von Hits wie "All Night" oder "Risin' To The Top" möchte im Rahmen des "Club Soulkitchen" der Klassik-Kulisse den Groove verpassen und damit seine Österreich-Premiere bestreiten.



Aber nicht allein mit Soul. Die Fusion mit Klassik sei bei Soul-Acts nicht ungewöhnlich, weiß Ebinger, "weil Streicher für einen weichen Soundteppich sorgen". Diesen werden Musiker des Haydn Orchesters Eisenstadt quasi ausrollen. Die soulige Note des Abends verstärkt das Superfly Radio Orchestra. Alles in allem erklimmen 35 Musiker die Bühne.



Ihrem kulinarischen Auftrag wird die "Soulkitchen" dieses Mal in speziellem Ambiente gerecht: Besitzer eines "Deluxe-Pakets" werden bei einem Dinner im Gartensaal von Schloss Esterházy fürstlich verwöhnt (ab 18 Uhr). Visuelle Genüsse servieren "Lichttapete" mit ihren Projektionen auch auf der Schloss-Fassade. Auf Plattentellern kredenzt DJ Ralph Tee aus London bei der Aftershowparty vis-à-vis im Henrici akustische Leckerbissen.

Keni Burke im Haydnsaal auf Schloss Esterházy, Eisenstadt: Fr., 28. 10., 21 Uhr; 39-69 €, www.oeticket.com, "Deluxe-Paket" 130 € (inkl. Dinner, Konzert u. Aftershowparty), Reservierung: eMail an office@clubsoulkitchen.at