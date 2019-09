Dem Hilfswerk fehlen Geld und Pflegekräfte

Das Hilfswerk betreibt im Burgenland Seniorenpensionen und bietet Pflegedienste an. Rund 1.200 Patienten werden in der mobilen Hauskrankenpflege betreut – in mehr als 90.000 Einsatzstunden jährlich bei mehr als 150.000 Hausbesuchen.

1989 in der Generalversammlung des Österreichischen Wohlfahrtsdienstes gegründet, suchte das Burgenländische Hilfswerk unter seinem ersten Obmann Rudolf Habeler die Zusammenarbeit mit existierenden Sozialstationen in den Bezirken. Im Jahr 2000 übernahm Klikovits als Obmann. Mittlerweile sind im Land sechs Seniorenpensionen entstanden, die an den kommenden Wochenenden zu „Tagen der offenen Tür“ einladen. Mehr unter www.hilfswerk.at/burgenland