Das Publikum wünscht, "Tommy" wird gespielt

Um den Geschmack des Publikums bestmöglich zu treffen, lässt man es einfach selbst entscheiden. Aus diesem Grund hat Musical Güssing für seine diesjährige Produktion Besucher vor die Wahl gestellt. Bereits während der Vorstellungen von "Jesus Christ Superstar" im Vorjahr konnte sich das Publikum für eines von drei Bühnenwerken entscheiden. Das Ergebnis des "Wunschkonzerts": eine überragende Mehrheit will im heurigen Jahr, sprich ab 21. September an sechs Abenden, The Who’s Klassiker "Tommy" auf den Brettern des Kulturzentrums sehen.

Für Regisseurin Marianne Resetarits die richtige Wahl: "Die Melodien sind bekannt, die Geschichte berührt und das Ensemble ist in Höchstform". Und um neue Gesichter reicher. So ist der 10-jährige Georg-Franz Schulmeister neu in der überwiegend jung und mit Leuten aus dem Südburgenland und Ungarn besetzten Truppe. Stefan Berzkovics, zwölf Lenze jung, wird den heranwachsenden Tommy geben. Den erwachsenen Titelheld verkörpert der ungarische Musicaldarsteller Tamas Hompok, Mr. und Mrs. Walker mimen Susanne Dunst und Florian Resetarits.

Um die Jungspunde in ihre Rollen schlüpfen zu lassen, konnte Resetarits internationale Trainer für Tanz, Gesang und Schauspiel gewinnen, die mit den Akteuren das Musical im Rahmen eines Workshops erarbeiteten. Gerockt wird letztlich unter der musikalischen Leitung von Belush Korenyi. Zuseher können versuchen, bei Hits wie "The Acid Queen", "Pinball Wizard", "I’m Free" oder "We’re Not Gonna Take It" ihre Beine stillzuhalten.

Premiere "Tommy – das Musical": 21. Sept. KUZ Güssing, Schulstraße 6, weitere Termine: 22., 28. u. 29. Sept., 5. und 6. Okt., jew. 19.30 Uhr, Eintritt: 25 bis 29 €, Karten: 03322 / 431 29 (Kulturvereinigung Güssing), per eMail an kulturvereinigung@musicalguessing.com, über www.oeticket.com sowie bei oeticket-VVKsstellen; www.musicalguessing.com