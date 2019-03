dance2gether: „Das Wichtigste sind Spaß und Teamgeist“

Mit genau diesem Ziel sei der Verein 2003 in Bad Tatzmannsdorf gegründet worden. „Wir wollen tanzbegeisterten Kindern und Jugendlichen ein regelmäßiges Training im Musical- und Jazzbereich unter professioneller Anleitung ermöglichen“, sagt Hatzl.

Tochter Jasmin hat Showdance auf Wettbewerbs-Niveau betrieben. „Mit ihr habe ich viele Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt.“ Denn Jasmin lebt ihre Leidenschaft für den Tanz seit ihrem 7. Lebensjahr, holte 2002 mit der Gruppe „Cats“ sogar den Vizeweltmeistertitel in Las Vegas. Bis 2013 nahm sie mit diversen Tanzgruppen an Wettbewerben und Meisterschaften teil.