Dachstuhlbrand im Bezirk Neusiedl am See: Vier Menschen gerettet

In Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) ist die Feuerwehr in der Nacht auf heute, Dienstag, zu einem Dachstuhlbrand gerufen worden. Nach Feuerwehrangaben wurden vier Personen aus dem Gebäude gerettet. Einsatzkräfte aus Weiden und Neusiedl am See waren an den Löscharbeiten beteiligt.

Der Alarm war kurz nach 4.00 Uhr ausgelöst worden, hieß es von der Landessicherheitszentrale Burgenland. Die Brandbekämpfung erfolgte unter Atemschutz. Neben den Feuerwehrkräften wurden auch zwei Rettungsfahrzeuge zum Brandort beordert. Der Einsatz war mit der höchsten Kategorie (B3) eingestuft worden.