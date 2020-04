Dachstuhl eines Wohnhauses im Bezirk Neusiedl am See in Flammen

In Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) ist am Freitagabend der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen gestanden. Die Überdeckung mit Schilf sorgte dabei für einen komplizierten Einsatz. Wie die Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See berichtete, musste das Schilf unter der Verwendung von Atemschutz heruntergenommen werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.