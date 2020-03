Coronavirus: Eisenstadt lässt Pachtzins und Schanigärten-Gebühr nach

Die Landeshauptstadt stehe finanziell und wirtschaftlich auf einem gefestigten Fundament, so Bürgermeister Thomas Steiner ( ÖVP). In wirtschaftlich ungewissen Zeiten wolle man so den betroffenen Geschäftsleuten eine gewisse Sicherheit verschaffen. Letztendlich gehe es darum, die Wirtschaft so rasch wie möglich wieder anzukurbeln und Arbeitsplätze zu sichern.

Trotz allem brauche es einen „Kraftakt“ aller, auch das Land Burgenland sei massiv gefordert. „Sobald wir den Coronavirus im Griff haben, braucht es konjunkturbelebende Maßnahmen, etwa über ein kommunales Investitionspaket, das je zur Hälfte von Land und Gemeinden finanziert werden könnte“, stellte Steiner fest.