Coronavirus: Anzahl der erkrankten Personen bleibt bei drei

Die Anzahl der genesenen Patienten im Burgenland beträgt 332. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus stehen derzeit 22 Personen (um zehn mehr als am Vortag) unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. In den burgenländischen Spitälern und COVID-Stationen befinden sich derzeit keine an COVID-19 erkrankten Patienten.

Eine detaillierte Aufschlüsselung der Fallzahlen nach Bezirken ist im amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums unter https://info.gesundheitsministerium.at zu finden.