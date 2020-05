Cannabis: Verdächtiger festgenommen

Am 20. August 2011 wurden auf mehreren Grundstücken in Tadten, Bezirk Neusiedl am See, insgesamt 135 Stück Cannabispflanzen vorgefunden und sichergestellt. Der Betreiber der Cannabisplantagen, ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See, konnte nun ausgeforscht und wegen Verdacht der Suchtmittelerzeugung und des gewerbsmäßigen Suchtmittelhandels über Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt festgenommen werden. Er wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.