Burgenland setzt auf Fußball-Tourismus

Das Burgenland setzt in punkto Fremdenverkehr auf den Fußball-Tourismus. Nach Angaben von Landeshauptmann Hans Niessl brachten Trainingscamps von diversen Fußball-Clubs im Vorjahr rund 30.000 zusätzliche Nächtigungen, durch die am Mittwoch in Bad Tatzmannsdorf präsentierte Initiative "Best of Football" soll diese Zahl auf bis zu 100.000 steigen.

Unter "Best of Football" haben sich acht Anbieter - darunter die aktuelle ÖFB-Herberge Bad Tatzmannsdorf und der EURO-2008-Standort der Nationalmannschaft in Stegersbach - zu einer Dachmarke zusammengeschlossen. "Best of Football" will bewusst auf Amateur-oder Profi-Vereine zugehen und wirbt unter anderem mit einer Koordination von Testspielen und einer Teambetreuung vor Ort.