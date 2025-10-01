Burgenland ruft Sicherheitsmonat aus
Der Schutz der Bevölkerung steht im Oktober im Mittelpunkt.
Im Oktober startet das Burgenland den „Sicherheitsmonat“, um das Bewusstsein für Bevölkerungsschutz zu stärken. Das Land kündigte Initiativen und Übungen mit Partnern aus Sicherheits- und Blaulichtorganisationen an. Am 4. Oktober findet der Zivilschutz-Probealarm und ein Test des Warnsystems AT-Alert statt. Im Mittelpunkt steht eine große Blackout- und Strommangellage-Übung mit über 15 beteiligten Firmen und Organisationen. Zugleich sollen Schulungsprogramme (etwa für Volksschulkinder), Investitionen (über 35 Mio. € in Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettung) und technische Maßnahmen (Notstromaggregate, Breitbandausbau) die Sicherheit langfristig verbessern.
