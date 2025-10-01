Burgenland ruft Sicherheitsmonat aus

Im Oktober startet das Burgenland den „Sicherheitsmonat“, um das Bewusstsein für Bevölkerungsschutz zu stärken. Das Land kündigte Initiativen und Übungen mit Partnern aus Sicherheits- und Blaulichtorganisationen an. Am 4. Oktober findet der Zivilschutz-Probealarm und ein Test des Warnsystems AT-Alert statt. Im Mittelpunkt steht eine große Blackout- und Strommangellage-Übung mit über 15 beteiligten Firmen und Organisationen. Zugleich sollen Schulungsprogramme (etwa für Volksschulkinder), Investitionen (über 35 Mio. € in Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettung) und technische Maßnahmen (Notstromaggregate, Breitbandausbau) die Sicherheit langfristig verbessern.