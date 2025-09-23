Rekord! BYC gewinnt zum fünften Mal die Segelbundesliga

Der Burgenländische Yacht-Club (BYC) hat österreichische Segelgeschichte geschrieben. Beim vierten und letzten Tourstopp der Österreichischen Segelbundesliga am Mattsee fixierte das Team seinen fünften Staatsmeistertitel – und stellte damit einen Rekord auf. Kein anderer Club hat die Liga bislang so oft gewonnen.

Das Finale war von Spannung geprägt: schwacher Wind und knappe Abstände machten jede Wettfahrt entscheidend. Am Ende verteidigte das BYC-Team den Vier-Punkte-Vorsprung auf den Segelclub Mattsee souverän.

Steuermann Niko Kampelmühler betonte nach dem Sieg: „Es war ein unglaublich enger Kampf bis zur letzten Wettfahrt – aber wir haben als Team funktioniert und das gemeinsam ins Ziel gebracht.“