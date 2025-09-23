Rekord! BYC gewinnt zum fünften Mal die Segelbundesliga
Der Burgenländische Yacht-Club (BYC) hat österreichische Segelgeschichte geschrieben. Beim vierten und letzten Tourstopp der Österreichischen Segelbundesliga am Mattsee fixierte das Team seinen fünften Staatsmeistertitel – und stellte damit einen Rekord auf. Kein anderer Club hat die Liga bislang so oft gewonnen.
Das Finale war von Spannung geprägt: schwacher Wind und knappe Abstände machten jede Wettfahrt entscheidend. Am Ende verteidigte das BYC-Team den Vier-Punkte-Vorsprung auf den Segelclub Mattsee souverän.
Steuermann Niko Kampelmühler betonte nach dem Sieg: „Es war ein unglaublich enger Kampf bis zur letzten Wettfahrt – aber wir haben als Team funktioniert und das gemeinsam ins Ziel gebracht.“
Neben Kampelmühler segelten Stefan Glanz, Tommi Czajka und Valentin Unger beim Finalwochenende. Über die Saison hinweg trugen auch Clemens Kruse und Babsi Czajka mit ihren Einsätzen zum Gesamterfolg bei.
Mit nun fünf Staatsmeistertiteln bleibt der BYC der erfolgreichste Club in der Geschichte der Segelbundesliga – eine Erfolgsgeschichte, die den burgenländischen Segelsport auf nationaler Ebene prägt.
