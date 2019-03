Burgenländische Maturanten sind die besten - und schlechtesten

Bei der Zentralmatura im Sommer 2018 waren 84,5 Prozent der Schüler beim ersten Antritt erfolgreich. Das waren etwas weniger als im Jahr davor (86,2 Prozent), zeigen am Mittwoch veröffentlichte Daten der Statistik Austria. An den AHS erreichten 20,3 Prozent einen „Ausgezeichneten Erfolg“, an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) waren es 10,5 Prozent.