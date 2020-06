Elektromobil krachte gegen Ortstafel

APA13513458-2 - 02072013 - BRUCKNEUDORF - ÖSTERREICH: ZU APA 455 CI - Ein dreirädriges Elektromobil ist am Dienstag, 02. Juli 2013, auf der B10 bei Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) in eine Ortstafel gekracht. Bei dem Unfall wurde der 76-jährige Lenker verletzt. Laut Landespolizeidirektion Burgenland hatte ein roter Pkw den Mann überholt und abgedrängt. Der 76-Jährige stieß daraufhin frontal gegen die Ortstafel. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach dem fahrerflüchtigen Autofahrer wird gefahndet. +++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND +++ APA-FOTO: LANDESPOLIZEIDIREKTION BURGENLAND

© Bild: APA/LANDESPOLIZEIDIREKTION BURGE