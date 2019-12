Brände zu Weihnachten: Großeinsatz der Feuerwehren im Burgenland

Die Freiwilligen Feuerwehren des Burgenlandes hatten am 24. und 25. Dezember alle Hände voll zu tun. Im Bezirk Eisenstadt hielt ein Dachstuhlbrand am Christtag rund 100 Einsatzkräfte auf Trab und am Heiligen Abend mussten die Feuerwehren Frauenkirchen, Markt Allhau und Buchschachen aktiv werden.