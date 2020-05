Blue Chip Energy: Keine Sanierung geplant

Eisenstadt / Güssing - "Am Montag war eine allgemeine Prüfungstagsatzung in Sachen Blue Chip Energy angesetzt. Dabei wurden die angemeldeten Forderungen überprüft. Zur Zeit ist kein Sanierungsverfahren anhängig, da der Sanierungsplan zurückgezogen wurde. Derzeit ist am Landesgericht Eisenstadt ein Konkursverfahren anhängig. Im Zuge dieses Konkursverfahrens wird das schuldnerische Vermögen verwertet." Das erklärte Birgit Falb, stellvertretende Pressesprecherin des Landesgerichtes Eisenstadt auf KURIER-Anfrage.