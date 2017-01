In Stegersbach, Bezirk Güssing, musste Donnerstagfrüh ein Großaufgebot der Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand ausrücken. Gegen 4.15 Uhr wurde Alarm gegeben. In einem Holzhaus in der Nachbarschaft des Hemdenherstellers Gloriette war ein Brand ausgebrochen. Sieben Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften waren an den Löscharbeiten beteiligt. Das Haus, in dem sich keine Personen aufhielten, stand lichterloh in Flammen als die Feuerwehr eintraf. Es konnte nur mehr ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Gebäude verhindert werden. "Die Stadtfeuerwehr Oberwart unterstütze die anderen Wehren beim legen der Zubringerleitung zum Brandobjekt", erklärt ein Feuerwehrmann. Problematisch gestaltete sich der Wassernachschub wegen der niedrigen Temperaturen.

Um etwa 6.10 Uhr hatten die Löschmannschaften das Feuer unter Kontrolle. Gegen 6.30 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden, anschließend erfolgten noch Nachlöscharbeiten. Die Brandursache wird von Ermittlern der Landespolizeidirektion derzeit noch untersucht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Das Haus wurde komplett zerstört.