Birgit Denk mit Band zum „25er“ in der Kuga

Der Umstand, dass Birgit Denk und ihre Kollegen seit 25 Jahren zusammen sind will gefeiert werden. Diese „Silberhochzeit“ bringt die Band dazu, ihrem alten und neuem Publikum alle Alben noch einmal auszugsweise vorzustellen. Zu erleben am kommenden Samstag um 20 Uhr in der Kuga GRoßwarasdorf.

Birgit erzählt zwischen den Liedern gewohnt unterhaltsam von Begegnungen und Geschichten, die sich „Backstage“ zugetragen haben. Ein Blick hinter die Kulissen also. Live und immer anders. Feierlaune garantiert!

Seit Birgit Denk und ihre Mannen im April 2000 im Kellerlokal „Shelter“ in Wien ihr erstes Konzert gegeben haben, ist viel Wasser die Donau runter geronnen und es hat sich im Leben und Schaffen der Band viel verändert. Eine Konstante ist aber geblieben, immer wurde zusammen Dialektmusik geschaffen.

Elf Alben, eine DVD, eine eigene Fernsehserie „Denk mit Kultur“, unzählige Videos im Netz und eine quasi 25 Jahre andauernde Tournee können Birgit Denk, Alex Horstmann, Ludwig Ebner-Reiter, Harald Wiesinger und Philipp „Disco“ Mayer vorweisen.

Spielfreudig, authentisch, engagiert, nahbar, lustig, ernst und so einmalig „zaum ghatzt“ wie es nur Bands erreichen, die so lange miteinander spielen, treffen sie noch immer auf zahlreiches Publikum, welches handgemachte Musik zu schätzen weiß, denen Texte wichtig sind, die gerne angesprochen werden, gerne dabei sind, vereint „komplett out“ und stolz drauf.

Zur „Silberhochzeit“ werden dem Publikum alle elf Alben noch einmal auszugsweise vorgestellt. Karten kosten im Vorverkauf 25 beziehungsweise 28 Euro, an der Abendkassa 30/33 Euro.