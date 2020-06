Benefiz-Party für schwer kranken 10-Jährigen

Samuel ist 10, als das Schicksal plötzlich zuschlägt und ihn samt seiner Familie aus der heilen Welt reißt. Dem aufgeweckten und sportbegeisterten Jungen aus Eisenstadt platzt ein angeborenes Aneurysma im Gehirn, und zwingt ihn und seine Familie über Nacht, das Leben grundlegend zu verändern. In einer stundenlangen Operation wird das Leben des Buben zwar gerettet, dennoch ist der Kampf noch lange nicht vorbei.

Durch diese schwere Erkrankung ist Samuel rund um die Uhr pflegebedürftig, was vieler Veränderungen in seinem Umfeld bedarf.

Nach dem Krankenhausaufenthalt und der Rehabilitation sind der Umzug in eine größere Wohnung, dazugehörige Umbauarbeiten und ein spezielles Pflegebett notwendig. "Wir können der Familie, die auf sie zukommenden Herausforderungen nicht abnehmen, aber wir können sie ein wenig unterstützen", sagt Renée Maria Wisak vom Verein "Die Herzenserfinder". Der gemeinnützig Verein kümmert sich um behinderte, benachteiligte und unverschuldet in Not geratene Kinder und deren Familien im Burgenland.