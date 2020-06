Beim „KleiderSwap“ Garderobe tauschen anstatt entsorgen

Lieblingsstücke haben plötzlich ihren Reiz verloren, mancher Fehlkauf nervt jetzt doppelt. Ab in den Altkleidersack damit oder gegen „neue“ Kleidung tauschen?

Diese Möglichkeit gibt es am Dienstag ab 10 Uhr beim ersten burgenländischen KleiderSwap (to swap = tauschen, Anm.) in der Sonnenland Schule in Eisenstadt. „Wir wollten damit in unserer Wegwerfgesellschaft auch ein Zeichen setzen. Was mir nicht mehr passt oder gefällt, kann jemandem anderen große Freude bereiten“, sagt Anja Haider-Wallner, Initiatorin des „Energiefeld Burgenland“, eine Unterstützergruppe des Modells Gemeinwohl-Ökonomie.



Und so funktioniert die bargeldlose Shoppingtour: Gereinigte, gut erhaltene Kleidung (keine Schuhe) wird vor Ort abgewogen und in die Swap-Boutique aufgenommen. Als Gegenleistung gibt es sogenannte Kilo-Bons, die Währung im Tauschgeschäft. Kommt man mit seinen Bons nicht aus, kann man für die Kleidung Bargeld spenden. Sollte nichts Passendes dabei sein, können die Bons beim nächsten KleiderSwap eingelöst werden. Kleidung, die keine Abnehmer findet, geht an die Caritas in Eisenstadt.