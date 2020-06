Bank Burgenland: U-Ausschuss gefordert

Der Grüne Landtagsabgeordnete Michel Reimon beharrt auf seiner Forderung zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, „um den Verkaufsprozess noch einmal vollständig zu durchleuchten." Er will nicht nur, dass die Parteifinanzen offengelegt werden, sondern auch alle Beraterverträge, Werbeverträge, etc. Warum sich die Landesregierung wehrt, die dem Land zugesprochenen 55 Millionen € entgegenzunehmen, sei „rational nicht erklärbar“. In der SPÖ verteidigt man den Verkauf an die GraWe und die Berufung gegen das EuGH-Urteil. „Unsere Entscheidung war richtig. Wir stehen dazu. Alles andere wäre Unsinn gewesen“, betont Landeshauptmann Hans Niessl.

Gleiches hört man von der ÖVP. "Das fünf Zentimeter starke Gutachten von 2006 besagt, dass der höhere Kaufpreis der Ukrainer die höheren Risken nicht aufwiege", hat VP-Klubchef Rudolf Strommer nachgelesen. Die GraWe sei ein verlässlicher Partner, auch in der Finanzkrise: "Wir bleiben vertragstreu."