Bank Austria als treuer Partner der Haydntage

Seit einem Vierteljahrhundert begleitet die Bank Austria die Internationalen Haydntage. Seit der Gründung der Haydntage ist die Bank Austria einer der Hauptsponsoren und auch heuer, zum 25-jährigen Jubiläum, gibt es wieder eine Finanzspritze für den weit über die Landesgrenzen bekannten und hochkarätigen Musikgenuss. Die Vertreter der Haydn-Festspiele, Intendant Walter Reicher und Kultur-Landesrat Helmut Bieler, konnten am Dienstag in Eisenstadt einen Sponsoringscheck in der Höhe von 27.500 Euro von Bank Austria Burgenland-Direktorin Andrea Pompl entgegennehmen.

Intendant Reicher verlieh seiner Begeisterung über die Unterstützung Ausdruck: „Ich freue mich über diese seit vielen Jahren andauernde Kooperation zwischen den Haydn Festspielen Eisenstadt und der Bank Austria Uni Credit, die mit ihrem nachhaltigen Engagement ein wichtiger Garant für den Erfolg der Internationalen Hayndtage darstellt.“

Die Haydntage werden zum heurigen Jubiläum um eine Woche verlängert und gehen von 5. bis 22. September in gewohnter Manier im Schloss Esterházy über die Bühne. Der Liederabend „Das Leben ist ein Traum“ am 21. September im Haydnsaal mit Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager und ihrem Begleiter am Klavier, Helmut Deutsch, hat sich die Bank Austria für ihre Schirmherrschaft gewählt. Hinter dem verheißungsvollen Titel verbirgt sich ein vielversprechendes Liedprogramm mit Stücken von Haydn und Beethoven, das auch Schumann und Brahms Platz einräumt.www.haydnfestival.at