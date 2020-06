Bandwettbewerb feiert Jubiläum

Rückblickend meint Erich Lackner vom Landesjugendreferat, der den Bandwettbewerb von Beginn an organisiert, dass mit den Jahren "das Niveau deutlich gestiegen ist". Was die Wertung für die Juroren zum Teil sehr schwierig mache. "Die jungen Leute nehmen den Bewerb sehr ernst und bereiten sich professionell vor", betont Lackner. Nach Jahren, in denen eher härtere Musik geboten wurde, gebe nun Melodiöses den Ton an.

Heuer erwartet sich Landeshauptmann-Stellvertreter und Jugendreferent Franz Steindl wieder viele Teilnehmer. Bis 20. März können sich heimische Bands anmelden, das Finale findet am 9. Mai in der Osliper Cselley Mühle statt. Auf die Gewinner warten Preise im Gesamtwert von 17.000 Euro plus Auftritte beim Stadtfest Eisenstadt und beim Picture on in Bildein. Den ursprünglichen und namensgebenden Hauptpreis – eine Reise nach New York – gibt es nicht mehr. Man habe sich nach den Wünschen der Teilnehmer gerichtet, erläutert Lackner: "Den Bands ist es lieber, wenn die Produktion einer Demo-CD finanziert wird, als eine Reise in die USA."

Gewinnen können im Jubiläumsjahr auch Nicht-Musiker, und zwar Gutscheine bei Ö-Ticket (Näheres auf der Homepage des Landesjugendreferates).

http://www.ljr.at