Bande flog mit manipulierten Holzladungen auf

Bereits seit Monaten lief eine Fahndung, nun geriet die Bande wortwörtlich auf den Holzweg. Eine Gruppe ungarischer Staatsbürger hatte die Polizei im Bezirk Neusiedl am See mit einer geschickten Betrugsmasche auf Trab gehalten.

Der Modus operandi: Die Täter hatten auf den Ladeflächen von Lkws durch Holzplatten Hohlräume geschaffen, die Fläche mit Scheiten ausgefüllt, beim Verkauf aber auch den Hohlraum als Ware berechnet. Die Rollen in der professionell organisierten Bande waren penibel auf die Lkw-Fahrer, Be- und Entlader sowie Dolmetscher verteilt.

17 Ungarn und einen Konvoi aus sechs derartig manipulierten Lkw konnte die Polizei in Neusiedl am See am Dienstag aus dem Verkehr ziehen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Sechs Betrüger, die für den Vertragsabschluss und die Geldübernahmen von ihren Opfern zuständig waren, wurden verhaftet und in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht, einer der Kriminellen konnte flüchten. Sechs Geschädigte wurden bisher ausgeforscht. Da der gestoppte Konvoi für Wien bestimmt war, geht die Polizei davon aus, dass die Männer – zwischen 18 und 68 Jahre alt – auch in Wien und Niederösterreich aktiv waren.

Hinweise an die Polizeiinspektion Neusiedl/See unter 059133 1130