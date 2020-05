Auf Tuchfühlung mit Soldaten, Polizisten & Co.

Wenn viele Mitglieder verschiedener Einsatzorganisationen an einem Platz aufeinander treffen, bedeutet dies im Normalfall nichts Gutes. Nicht so in der Martin Kaserne, wo am Samstag der „Tag der Sicherheit“ ausgerufen wurde. 13 heimische Sicherheits-, Hilfs- und Rettungsorganisationen präsentierten sich auf dem großen Areal und zeigten, was sie draufhaben.

Rund 4000 Besucher nutzten die seltene Gelegenheit, um Polizei, Feuerwehr, Rettung, Bundesheer und vielen anderen Organisationen über die Schulter zu schauen. Die Gäste erfuhren dabei Wissenswertes über das Verhalten in Katastrophen- und Notsituationen. Für Spannung und Action sorgten spektakuläre Aktionen, wie etwa eine Vorführung der Polizei-Hundestaffel und der Rettungshundebrigade sowie eine kombinierte Einsatzübung. Besonders gut kam der Kletterturm der Heerestruppenschule bei den jugendlichen Besuchern an, die vor Ort ihre Ausdauer testen konnten. Ein Panzer des Militärkommandos Burgenland durfte hautnah erkundet werden, was vor allem den jüngsten Gästen sehr imponierte.

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Bundesheer, des Roten Kreuz und Samariterbundes standen für Fragen der Besucher zur Verfügung. Mit dabei waren auch Justizwache, Österreichische Wasserrettung, Österreichische Rettungshundebrigade, ÖAMTC, ARBÖ, Kuratorium für Verkehrssicherheit, der Zivilschutzverband und Vertreter der BEWAG.