Auszeichnungen für die "mittlere" Sportelite

Zum zweiten Mal hieß es: Spotlight on – diesmal für die Top-Sportlerinnen und -sportler sowie Teams 2024 aus den Bezirken Mattersburg und Oberpullendorf . Am vergangenen Wochenende wurde im Martinihof in Neudörfl der Reigen der ASVÖ Burgenland-Meisterehrungen fortgesetzt.

Vielfalt an Sportarten

ASVÖ Burgenland-Präsident Robert Zsifkovits blickt in seinen Jahren als Funktionär auf viele Meisterehrungen zurück und betonte, was für eine Vielfalt die Sportlandschaft im Burgenland bietet. „Als größter burgenländischer Sportdachverband vertreten wir über 50 Sportarten“, so Zsifkovits. Der ASVÖ biete Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mithilfe der Sportvereine im Land einen einfachen Zugang zu verschiedenen Sportarten an.