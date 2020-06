Arbeiter abgestürzt, Frau beim Mähen verletzt

In Stegersbach, Bezirk Güssing, verrichtete am Dienstagnachmittag ein 38-jähriger Mann mit seinem Bruder Abbrucharbeiten an dessen Haus. Beim Abdecken des Wirtschaftsgebäudes stürzte ein Holzsparren der Dachkonstruktion um, erfasste den 38-Jährigen, schleuderte diesen in die Luft, sodass dieser in weiterer Folge auf den Betonboden stürzte. Der Mann erlitt Verletzungen im Bereich des linken Unterarms, des linken Oberschenkels und des Kopfes. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem C 16 in das Krankenhaus nach Oberwart geflogen und dort in den Schockraum überstellt.