Achtung im Straßenverkehr: Landesweites Planquadrat am Samstag

Die Landespolizeidirektion Burgenland kündigt für Samstag, den 30. August 2025, eine landesweite Verkehrs-Schwerpunktaktion an. Ziel ist die Hebung der Verkehrssicherheit auf den Straßen.

Unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung Burgenland werden Kräfte aus allen Bezirkspolizeikommanden sowie dem Stadtpolizeikommando Eisenstadt eingesetzt. Die Polizei wird sowohl auf Hochleistungsstraßen als auch auf dem niederrangigen Straßennetz verstärkt präsent sein.

Im Mittelpunkt stehen laut Ankündigung mehrere Kontrollbereiche: Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch von Fahrzeuglenkern, Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen, die Kontrolle von Rückhaltesystemen sowie das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung. Auch umfassende Fahrzeug- und Lenkerkontrollen sind vorgesehen.