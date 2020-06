84 Solarmodule bei Kontrolle sichergestellt

Eine Ladung gestohlener Solarmodule haben Polizisten bei einer Kontrolle auf der Ostautobahn (A4) im Burgenland sichergestellt. Im Kastenwagen eines 25-Jährigen fanden die Beamten 84 Panels im Wert von etwa 8400 Euro. Der Mann wurde wegen Verdacht auf Hehlerei angezeigt.

Eine Streife der Autobahnpolizei Potzneusiedl, Bezirk Neusiedl am See, hatte den Rumänen bei Parndorf gestoppt. Die Beamten kontrollierten die Ladung des Mannes und fanden die Solarmodule. Einen Eigentumsnachweis konnte der 25-Jährige nicht erbringen. Nach längerem Leugnen gab er laut Polizei zu, dass er die Ladung für 400 Euro von Frankreich in sein Heimatland bringen sollte. Die 84 gebrauchten Solarmodule wurden von der Polizei verwahrt. Die Herkunft der Ware beschäftigt nun die Ermittler.