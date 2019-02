30 Jahre „OHO“: Geschichte einer Aufregung

Viel Idealismus, viel persönlicher Einsatz, viel Mut. All das stand am Anfang des Projektes. Wenn das „ Offene Haus Oberwart“ heuer sein 30-jähriges Bestehen feiern kann, dann ist das auf die Vision des Nordburgenländers Horst Horvath zurückzuführen, der 1986 als „Arbeitsmarktbetreuer“ nach Oberwart kam. Er bezog sein Büro just gegenüber dem damaligen „Jugendhaus“. Das stand gerade vor dem Ende. Dank seines „unsäglichen Rufes, wie kaum etwas anderes davor und danach in der Oberwarter Gesellschaft“, wie es Wolfgang Horwath, heutiger Obmann des OHO, im Rückblick formuliert. Und dank eines beträchtlichen Schuldenberges. Doch Horst Horvath wollte das Projekt nicht sterben lassen.