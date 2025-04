27-Jährige raste im Burgenland mit 139 km/h durch 60er-Zone

Eine 27-jährige Pkw-Lenkerin ist am Montag auf der Ostautobahn (A4) mit 139 km/h durch eine Tempo-60-Zone gerast. Sie war damit mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt, auch nach Abzug der Messtoleranz blieb eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 74 km/h, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Der Frau wurde der Führerschein abgenommen. Das Auto wurde beschlagnahmt.