25-Jähriger bei Unfall im Bezirk Oberpullendorf verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagabend im Bezirk Oberpullendorf. Ein 25-jähriger Mann war mit seinem Wagen auf dem Güterweg zwischen Weißenbachl und Salmannsdorf unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam. Der PKW prallte gegen einen Baum, wurde wieder zurück auf die Fahrbahn und danach in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert.