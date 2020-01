24 Stunden in Bewegung: „Tour des Lebens“ beinahe ausgebucht

Vor zehn Jahren haben Michael Oberhauser, Tobias Monte und Josef Burkhardt beschlossen, um den Neusiedler See zu marschieren. „Ein Jahr später haben uns schon Freunde und Bekannte begleitet“, schildert Monte.

2012 waren es 60 Unentwegte, die sich die „Tour des Lebens“ – wie ein Teilnehmer es bezeichnete – auf die Fahne hefteten. Aus der Privatinitiative wurde das Event „24 Stunden Burgenland extrem“, das heute laut Veranstaltern als europaweit größte Winter-Extrem-Veranstaltung außerhalb des alpinen Raumes gilt.

3.500 Teilnehmer hatten sich im Vorjahr an der Tour beteiligt. Wer am 24. Jänner mitmachen möchte, sollte allerdings mit der Anmeldung schnell sein: „Wir sind schon fast ausgebucht“, sagt Monte. Für die Startpunkte in Oggau und Apetlon gebe es noch ein paar freie Plätze.