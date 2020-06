202 km/h: Raser auf der A3 gestoppt

Polizisten haben am Donnerstagvormittag auf der A3 ( Südostautobahn) im Bezirk Eisenstadt-Umgebung einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Ein Lenker aus Niederösterreich war mit seinem Pkw mit 202 Stundenkilometern unterwegs, als er bei Großhöflein in eine Laser-Geschwindigkeitsmessung geriet, teilte das Landespolizeikommando Burgenland am Donnerstag mit.

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Wulkaprodersdorf stoppten den Temposünder. Den Mann erwartet nun eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt samt einer Geldstrafe. Außerdem ist der Schnellfahrer seinen Führerschein für vier Wochen los, so die Polizei.