19-Jähriger fuhr mit 212 km/h, weil er zu seiner Freundin wollte

Ein Beamter der Landesverkehrsabteilung in der Landespolizeidirektion war am Dienstag gegen 18 Uhr mit einem zivilen Motorrad auf der S 31 im Streifendienst unterwegs, als er von einem Pkw in Fahrtrichtung Eisenstadt mit hoher Geschwindigkeit überholt wurde.

Fahrer war um 82 km/h zu schnell

Der Motorradpolizist nahm umgehend die Verfolgung des Wagens auf und konnte dabei mit einem geeichten Tachometer eine Geschwindigkeit von 212 km/h feststellen. Nachdem in diesem Bereich der Schnellstraße zwischen Mattersburg und Eisenstadt ohnehin schon eine Fahrgeschwindigkeit von 130 km/h erlaubt ist (ansonsten sind auf der Schnellstraße 100 km/h die Grenze), war der Autofahrer um 82 km/h zu schnell unterwegs.