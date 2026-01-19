1.300 Gäste beim 79. Kroatenball

Der 79. Wiener Kroatenball ist Geschichte. Rund 1.300 Gäste aus dem In- und Ausland tummelten sich am vergangenen Samstag im Parkhotel Schönbrunn.

Der von einem Team rund um Petar Tyran organisierte Ball stand unter dem mehrdeutigen Motto „Grad:išće“ (steht für Stadt und Burgenland).

Eröffnet wurde der Abend vom Folkloreensemble Kolo Slavuj, das heuer sein 55-jähriges Bestehen feiert.