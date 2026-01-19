1.300 Gäste beim 79. Kroatenball
Der 79. Wiener Kroatenball ist Geschichte. Rund 1.300 Gäste aus dem In- und Ausland tummelten sich am vergangenen Samstag im Parkhotel Schönbrunn.
Der von einem Team rund um Petar Tyran organisierte Ball stand unter dem mehrdeutigen Motto „Grad:išće“ (steht für Stadt und Burgenland).
Eröffnet wurde der Abend vom Folkloreensemble Kolo Slavuj, das heuer sein 55-jähriges Bestehen feiert.
Die künstlerischen Leiter des Ensembles, Stefan und Lidija Novak, sowie Filip Tyran überraschten mit einer neuen Choreografie. Das musikalische Programm wurde von Künstlern aus Österreich, Ungarn, der Slowakei und Italien bestritten.
Mit dabei das Sigi Feigl Orchester, Tamburica Vorištan (Hornstein), Koprive, Pax, Cimbalovka bratov Kuštarovcov, Idemo, KaRo, KroaTarantata und DJ Olinclusive.
Der Ballwein kam vom Weingut Herbert und Stefan Lassl aus Sigleß. Nach dem offiziellen Ballende um vier Uhr früh feierten Hartgesottene noch im Kroatischen Zentrum auf der Wieden weiter.
Der 80. Kroatenball findet am 16. Jänner 2027 statt.
