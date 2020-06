Barbara klebt Dir eins

Während in Wien im Moment Street Art mit einem gewissen Puber in Verbindung gebracht wird, macht sich in der beschaulichen Stadt Heidelberg bei unseren deutschen Nachbarn gerade jemand einen Namen: Barbara.

Barbara sprayt nicht, sie klebt. Plakate. Am liebsten eine Antwort auf Verbots- und Hinweisschilder, aber auch für sexistische und homophobe Tags wie "Hure", "Penis" oder "Bryam ist schwul" hat sie (oder er, so genau weiß man das nicht) einen passenden Spruch parat. Mal kritisch, mal amüsant, aber immer unterhaltsam. Das scheint nicht nur den Heidelbergern zu gefallen, innerhalb von weniger als einem Monat fanden sich knapp 5.000 Fans auf Facebook. Über Facebook beantwortete Barbara dem KURIER auch ein paar Fragen.

KURIER: Was hat Dich zu Deiner "Zettelantwortserie" inspiriert?

Barbara: Die vielen Botschaften im öffentlichen Raum provozieren Reaktionen und ich verleihe gerne meinen Gedanken Ausdruck. Meine Arbeit besteht aber nicht nur aus Antworten. Ich stelle auch Fragen oder schreibe was mich beschäftigt.

Stören Dich die Verbots- und Hinweisschilder auf den Straßen?

Es ist ein Hassliebe. Manches finde ich widerlich, wie zum Beispiel: "Eltern haften für ihre Kinder" oder "don`t be a maybe" auf den Marlboro Plakaten. Aber ohne diese Botschaften gäbe es keinen Grund für meine Arbeit. Das fände ich dann doch schade.