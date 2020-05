Stell dein Schicksal online & werde berühmt

"Ich bin in einem Land, das mich nicht will und soll in ein Land, das ich nicht will?!" Nicht nur einmal wird dem Zuschauer an diesem Abend die Auswegslosigkeit einer Familie bewusst, die keine richtige Heimat mehr hat. Kein Zuhause, keine Freunde, kein Job, keine Zukunft! Die Kinder sprechen nicht einmal mehr die Sprache des Landes, aus dem sie flüchten mussten.



Die Medien machen aus Amira, die aus Verzweiflung per Videobotschaft mit Selbstmord droht, eine Heldin. Sie ist auf dem Cover der größten Tageszeitungen, wird als Werbemaskottchen für unterschiedliche Interessensgruppen missbraucht... solange, bis sich niemand mehr für sie interessiert. Ihre "15 Minuten Ruhm" (Anm. siehe Andy Warhol) sind abgelaufen.