Sagmeister mit "Happy Show" in Graz

Alle fünf Jahre nimmt sich Sagmeister mit seinem Büro eine Auszeit, um dem Alltag zu entkommen. "Sabbatical" nennt er es, eine ausgedehnte Studienreise, "eine Art vorgezogene Pensionszeit, die mir schon jetzt eine Vorstellung über die Pension gibt". Dieses Mal ging es nach Bali, fernab der westlichen Zivilisation. In dieser Zeit entstanden nicht nur neue Büromöbel und 99 T-Shirts mit den Motiven räudiger Hunde - Sagmeister dachte auch über das Glück nach.



"Weder Geld noch Wetter beeinträchtigen das Glück, nicht einmal, ob ich gut aussehe oder nicht." An den Kleinigkeiten müsse gearbeitet werden, so Sagmeister. Viele und gute Freunde, Eheglück oder auch eine gewisse Religiosität seien von Vorteil. Damit es aber nicht ins Beliebige gehe, habe er auch den Psychologen und Glücksforscher Jonathan Haidt in sein Projekt miteinbezogen. Ein Resultat daraus war "The Happy Film", den Sagmeister auszugsweise präsentierte.



Anleitungen zum Glück gebe es tatsächlich, sie seien aber individuell verschieden. In Selbstversuchen kommt Sagmeister auf folgende Resultate: "Wenn ich auf einer Straße ohne Ziel mit guter Musik fahre, stellt sich automatisch ein Glücksgefühl ein." Dasselbe habe er mit Yoga, Radfahren oder Joggen erfahren - wirklich glücklich machte jedoch die Art, wie Sagmeister in seiner kurzweiligen Show das Glück an den Mann und die Frau brachte. Sagmeister muss ein glücklicher Mensch sein, an diesem Abend war er es zumindest.